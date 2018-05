Leipzig

In der Torgauer Straße auf Höhe des Volksgartens in Leipzig ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Mann wollte gegen 11.20 Uhr die Straße in Sellerhausen-Stünz überqueren und übersah vermutlich die Straßenbahn der Linie 3 stadteinwärts, so Polizeisprecherin Diana Mann gegenüber LVZ.de.

Trotz Notbremsung wurde der Radfahrer frontal von der Bahn erfasst. Der Mann ist vermutlich zwischen 60 und 65 Jahre alt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, so die Polizeisprecherin weiter. Er musste operiert werden. Wie schwer er verletzt wurde und ob er in Lebensgefahr schwebt, konnte die Polizei nicht sagen.

Die Torgauer Straße musste bis 14.30 Uhr gesperrt werden. Die Bahnen der Linie 3 wurden zwischenzeitlich umgeleitet. Der 46-Jährige Tramfahrer wurde vor Ort betreut. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.

Erst am Mittwoch war es in Leipzig zu einem tragischen Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn in Gohlis gekommen. Der 40-Jährige wollte über eine Waggon-Kupplung klettern, geriet dabei jedoch unter die Bahn und wurde tödlich verletzt.

dei