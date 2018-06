Leipzig

In Gohlis ist am Montag eine Straßenbahn der Linie 4 entgleist. Bei dem Unglück wurden laut Leipziger Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt, darunter der Fahrer und zwei Frauen. Die Straßenbahn der Linie 4 sprang an der Ecke Lindenthaler Straße und Georg-Schumann-Straße aus dem Gleis, als gerade eine weitere Bahn vorbei fuhr. Beide Straßenbahnen blockieren seitdem die Fahrbahnen.

Zur Galerie Im Leipziger Stadtteil Gohlis ist an der Kreuzung Lindenthaler Straße/Georg-Schumann-Straße eine Straßenbahn entgleist.

Laut Volker Clauß aus der Leitstelle der Feuerwehr führte vermutlich ein Achsenbruch zu der Entgleisung. Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollten die Bahn demnach selber wieder in die Gleise heben.

luc