Straßenbahn in Mockau mit Graffiti-Schriftzug „Grünau“ beschmiert und fotografiert

Leipzig. Drei vermummte Männer haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 4.35 Uhr eine Straßenbahn der Linie 1 in Mockau mit silberner und schwarzer Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte stand der Schriftzug „Grünau“ in einer Größe von elf mal zwei Metern auf der Bahn. Ebenfalls entdeckten die Beamten einen weiteren kleinen, aber gleich lautenden Schriftzug in der Nähe des Fahrerhauses.

Zuvor hatten die drei Unbekannten die Bahn an ihrer Weiterfahrt an der Ecke zwischen Kieler und Mockauer Straße gehindert, indem sie die Mitteltür blockierten. Der 59-jährige Fahrer informierte einen weiteren Mitarbeiter, der dann die Polizei verständigte. Diese Zeit nutzten die Unbekannten und besprühten die Bahn mit Farbe.

Vor ihrer Flucht fotografierten die Vermummten ihr Werk. In der Umgebung konnte die Polizei keine Tatverdächtigen finden. Der entstandene Schaden an der Bahn muss noch ermittelt werden. Die Straßenbahn wurde aus dem Verkehr gezogen.

dei