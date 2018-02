Straßenbahn kracht in Auto – 35-jähriger Fahrer schwer verletzt

Leipzig. Unfall in Leipzig-Grünau: Am Montagnachmittag ist auf der Ratzelstraße eine Straßenbahn in einen Wagen gekracht. Der 35-jährige Autofahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei war die Straßenbahn der Linie 1 stadtauswärts unterwegs. Auf dem Überweg zur Königsteinstraße hatte der Autofahrer verkehrsbedingt gehalten, als es zu dem Unfall kam. Der 49-jährige Fahrer der Straßenbahn blieb unverletzt, gegen ihn wird nun allerdings wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Schaden an Wagen und Bahn liegt bei insgesamt rund 10.000 Euro.

