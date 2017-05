Leipzig. Mit einem Blechschaden endete am Sonnabend der Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Kleinwagen in Leipzig. Nach Angaben der Polizei ist das Auto um 12.40 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Höhe des ehemaligen Hotels Astoria mit dem Schienenzug kollidiert. Die genaue Ursache ist noch unklar, das Fahrzeug kreuzte aber die Schienen der Straßenbahn.

Unfall am Willy-Brandt-Platz. Zur Bildergalerie

In einer Erstmeldung hieß es bei den Beamten zunächst, eine Person sei eingeklemmt worden. Vor Ort stellten die Rettungskräfte aber fest, dass alle Beteiligten mit dem Schrecken davon gekommen waren. Zum Fahrer des Wagens lagen zunächst keine Angaben vor.

Von mro