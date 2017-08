Straßenbahn stößt in Paunsdorf mit Auto zusammen – ein Verletzter

Leipzig. In Paunsdorf ist am Montagabend eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen: Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 39-Jährige gegen 18.50 Uhr in stadtauswärtiger Richtung auf der Permoser Straße und nahm an der Kreuzung Permoser Straße und Heinterblickallee einer Straßenbahn der Linie 7 die Vorfahrt. Der 60-jährige Fahrer der Straßenbahn versuchte noch zu bremsen, doch es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurde ein 32-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Während der Polizeimaßnahmen konnten die Linien 7 und 8 nicht wie gewohnt fahren.

Die Verkehrspolizei sucht noch Zeugen, die Angaben zum Verhalten der Unfallbeteiligten geben können. Diese wenden sich bitte in der Zeit von 6 bis 22 Uhr an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 25 5-28 47 oder 25 5-28 50.

luc