Leipzig

Bei einem Unfall in Leipzig-Grünau wurde am Dienstagnachmittag ein Mann verletzt. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr gegenüber LVZ.de hieß, stießen in der Ratzelstraße eine Straßenbahn der Linie 1 und ein Auto zusammen, dabei wurde der 74-jährige Mann verletzt. Ob es sich um den Autofahrer oder eine Person aus der Straßenbahn handelt, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe setzten zwischen den Haltestellen Ratzelbogen und Lausen Schienenersatzverkehr ein. Um 18.40 Uhr war die Unfallstelle laut LVB wieder geräumt, es könne aber noch zu Verspätungen kommen.

Von luc