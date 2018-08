Leipzig

In Paunsdorf sind am Dienstagnachmittag eine Straßenbahn und ein Taxi zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt, über die Schwere ist bisher aber nichts bekannt. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de hieß, kam es zu dem Unfall gegen 16 Uhr in der Heiterblickallee. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar.

Zur Galerie In Leipzig-Paunsdorf sind am Dienstag eine Straßenbahn und ein Taxi zusammmen gestoßen. Ein Mann wurde verletzt.

Wegen des Unfalls kommt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Betroffen sind die Linien 3 und 7.

luc