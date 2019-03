Leipzig

„Auf einen Ohnmächtigen einzutreten, das ist das Allerletzte“, sagte Richterin Juliane Guha. Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich am Montag ein 24-jähriger Autofahrer aus Leipzig vor Gericht verantworten. Eric K. hatte aus Wut über eine Verkehrssituation einem bereits am Boden liegenden Radfahrer noch einen Fußtritt gegen den Kopf versetzt. Staatsanwalt Martin Oette plädierte für anderthalb Jahre Haft – ohne Bewährung. Das Amtsgericht hielt letztlich jedoch eine einjährige Bewährungsstrafe und 60 Sozialstunden für angemessen.

Der Vorfall liegt bereits gut zwei Jahre zurück. „Aus einer völlig banalen Alltagssituation heraus“, so der Staatsanwalt, sei es am 4. Februar 2017 kurz nach 11 Uhr in der Jahnallee zu einer Auseinandersetzung gekommen. Grund dafür war eine Beinah-Kollision, die der Angeklagte mit seinem Opel Corsa an der Einmündung zur Funkenburgstraße verursacht hatte. Mehreren Zeugen zufolge nahm er einem anderen Pkw zunächst die Vorfahrt und wollte dann auch noch rückwärts einparken, was verkehrsbedingt nicht funktionierte. Es kam zum Stau – weil beide Fahrer ausstiegen und sich gegenseitig die Meinung geigten.

Pkw-Besatzung flüchtet

Daraufhin mischte sich ein unbeteiligter Radfahrer ein und forderte alle Beteiligten auf, die Kreuzung schnellstens zu räumen. Dabei handelte es sich um einen Berufsfeuerwehrmann. „Ich habe sie darauf hingewiesen, dass sie den Verkehr enorm behindern“, schilderte Filip S. (30) vor Gericht. Daraufhin attackierten Eric K. und sein damaliger Beifahrer nunmehr den Radler. Laut Staatsanwalt holte der Angeklagte aus seinem Corsa einen Baseballschläger oder Stock und ging damit drohend auf Filip S. zu. Der wich zurück. Als der Beifahrer des Angeklagten jedoch mit dem Knüppel auf das Fahrrad einschlug, wollte der Feuerwehrmann sein Eigentum verteidigen.

Ein Zeuge sprach von einem „Hechtsprung“, ein anderer von „einer Art Kung-Fu-Kick“. Dabei fiel der Feuerwehrmann mit dem Hinterkopf allerdings ungebremst auf das Pflaster, wurde bewusstlos – und erhielt den Fußtritt. Im Anschluss sprangen der Beschuldigte und sein Beifahrer in den Corsa und flüchteten. „Ich kam mir vor wie im falschen Film“, so Augenzeuge Jozef M., der damals mit Freunden auf dem Weg zur Motorradmesse war.

Passant filmt Angriff

Das Gericht honorierte das Geständnis. Wobei der Angeklagte auch ansonsten der Gewalttat hätte überführt werden können. „Die Situation war ziemlich gut dokumentiert“, meinte Richterin Guha. Ein Passant hatte sie mit seinem Handy gefilmt. Filip S. kam mit mehreren Prellungen in die Uni-Notaufnahme.

Als Hauptgründe für die Bewährungsstrafe nannte die Richterin, dass der Radler keine schweren Verletzungen erlitt und der Fall schon länger zurückliegt. Verteidiger Christian Avenarius meinte zudem, dass bei seinem Mandanten – inzwischen Vater einer zwei Jahre alten Tochter – ein Wandel eingetreten sei. Er wollte acht Monate Haft auf Bewährung. Ob die Staatsanwaltschaft das Urteil akzeptiert, blieb offen. Das Verfahren gegen den Beifahrer wegen des beschädigten Rades stellte das Gericht ein.

Von Sabine Kreuz