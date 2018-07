Leipzig

Bei einem eskalierten Streit sind am Samstag in der Stuttgarter Allee in Leipzig zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben fühlte sich ein 24-jähriger Bewohner der Straße durch den Lärm einer Gruppe von etwa Gleichaltrigen gestört. Er ging mit einem scharfen Gegenstand auf sie zu. Es kam zum Streit, wobei zwei der Gruppe verletzt wurden. Einer der beiden musste später noch im Krankenhaus versorgt werden.

Der 24-Jährige flüchtete zurück in das Haus und wurde von den anderen verfolgt. Dort wurde der Hausbewohner mit einer Kette verletzt. Die Polizei traf ein und beruhigte die Personen. Der 24 Jahre alte Mann versuchte, das Haus wieder zu verlassen und seine Widersacher wollten ihn wiederum festhalten. Infolgedessen mussten die Beamten erneut eingreifen und die Situation unter Kontrolle bringen.

Die Polizei stellte die Identitäten aller Beteiligten fest und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch.

