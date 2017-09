Streit in Leipziger Shisha-Bar: 25-Jähriger attackiert Gast mit einer Flasche

Leipzig. Für zwei Männer endete der Besuch in eine Leipziger Shisha-Bar mit blutenden Verletzungen. Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei zu einem Streit in das Lokal in Anger-Crottendorf gerufen. Dort war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen in einer achtköpfigen Gruppe aus dem Ruder gelaufen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, sei ein 25-Jähriger auf einen 26-jährigen Besucher losgegangen: Er schlug dem Gast eine Flasche gegen den Kopf. Der Angegriffene erlitt eine blutende Kopfverletzung, heißt es weiter. Der Angreifer habe selbst eine stark blutende Schnittwunde am Hals gehabt. Zeugen hätten allerdings berichtet, dass der Mann sich diese selbst zugefügt habe. Die Ermittlungen dauern an.

Von lyn