Leipzig

Schwere Vorwürfe treffen drei junge Leute, deren Streit über eine Wohngemeinschaft (WG) in Leipzig eskaliert ist. Sie sollen einen Ex-Kumpel, weil er als vierter WG-Bewohner ausstieg, massiv geschlagen und getreten haben. Die Anklage geht von erpresserischem Menschenraub, gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung aus. Am Dienstag begann am Landgericht der Prozess.

Der Staatsanwaltschaft zufolge liegen die Vorfälle mehr als zwei Jahre zurück. Im Juni 2016 sollen die Beschuldigten Jadzia L. (23) und Philipp G. (24), die nun in Kiel leben, sowie der Leipziger Christian R. (21) gewaltsam versucht haben, den WG-Aussteiger zur Übernahme seines Kostenanteils an Miete, Kaution, Umzug, Strom und Internet zu bewegen.

Trio schweigt – weitere Zeugen nötig

Staatsanwältin Anja Butenschön warf ihnen vor, Felix C. (26) sogar ins Gesicht getreten und ihn zur Autofahrt gezwungen zu haben, damit er Verträge unterzeichnet und Betriebskosten zahlt.

Dem Vernehmen nach zog der Student nach dem Vorfall sofort nach Berlin. Das Trio machte vom Schriftstück letztlich aber keinen Gebrauch, so die Staatsanwältin. Weil die drei am Dienstag schwiegen und auch weitere Zeugen nötig sind, vertagte das Gericht den Prozess auf voraussichtlich Anfang 2019.

Von S. K.