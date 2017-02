Leipzig. In Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg ist am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen Hundehaltern eskaliert. Nach Angaben der Polizei war der Auslöser ein unangeleinter Hund. Ein anderer Hundehalter fühlte sich durch das freilaufende Tier bedrängt. Er sprach die 64-jährige Besitzerin des Hundes darauf an, stieß allerdings auf Unverständnis und Unmut über die Beschwerde.

Der Mann holte sein Smartphone heraus, um die Situation mit Fotos zu dokumentieren. Daraufhin wurde die Halterin des freilaufenden Hundes handgreiflich und schlug auf den Mann ein. Sie versuchte außerdem mehrmals, ihm das Telefon aus der Hand zu schlagen. Dann nahm die 64-Jährige einen Stein und warf diesen nach dem anderen Hundehalter. Der Mann wich aus und wurde nicht verletzt. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Angegriffene erstattete Anzeige. Die Frau hatte sich beim Eintreffen der Polizisten bereits wieder beruhigt.

pad