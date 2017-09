Streit zwischen etwa 20 Menschen in der Leipziger Innenstadt ausgberochen

Leipzig. Großeinsatz der Polizei in der Leipziger Innenstadt: Am Samstagabend sind am Richard-Wagner-Platz rund 20 Menschen aneinandergeraten. Mehrere Personen sollen einander zunächst verbal attackiert und anschließend geschlagen haben, sagte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei zu LVZ.de. Demnach würden derzeit Zeugenaussagen geprüft, laut denen auch Waffen im Spiel gewesen sein sollen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei der Auseinandersetzung offenbar ein Mensch verletzt. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Weitere Angaben konnte die Polizei am Abend nicht machen. Ein Zusammenhang zum Bundesliga-Spiel, das am Abend in Leipzig stattfand, bestehe laut Behörde aber nicht.

