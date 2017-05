Leipzig. Am Landgericht Leipzig hat am Mittwoch ein Prozess um zwei zerstückelte Leichen in einem Leipziger Badesee begonnen. Ein 37-jähriger Mann ist wegen Mordes, Raub und Störung der Totenruhe angeklagt. Er soll ein tunesisches Ehepaar im Juli 2016 aus Habgier umgebracht, zerstückelt und die Leichenteile in den Baggersee geworfen haben.

Ab 28. Juli 2016 waren die sterblichen Überreste von Hadia (32) und Ali T. (37) im Naturbad in Thekla, knapp fünf Kilometer entfernt vom Tatort, entdeckt worden. Der Killer, ebenfalls ein Tunesier, muss die Leichenteile offenbar mit einem Fahrzeug zu der ehemaligen Kiesgrube transportiert haben, um sie dort zu versenken. Zunächst hatte ein Schwimmer Teile der zerstückelten Frau gefunden, später bargen Einsatzkräfte Leichenteile des Mannes (37). Bereits am 1. August nahm die Soko „Bagger“ den mutmaßlichen Doppelmörder fest, einen Tag später kam er in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte war ein Bekannter der 32 und 37 Jahre alten Opfer. Er soll es laut Anklage auf die Wertsachen des Ehepaares abgesehen haben. Das Landgericht hat für den Prozess elf Verhandlungstage bis Mitte Juli angesetzt. Das Urteil könnte am 17. Juli verkündet werden.

Von F.D.