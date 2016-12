Leipzig. Wegen eines Sturmschadens an einem Haus musste die Eisenbahnstraße am Dienstag innerhalb weniger Stunden zum zweiten Mal gesperrt werden. Nach einem schweren Unfall am Vormittag lösten sich am Nachmittag an einem leerstehenden Gebäude an der Ecke Einertstraße mehrere Fenster und stürzten nach unten. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 14.15 Uhr alarmiert, sicherten das Haus und sperrten den Bereich kurzzeitig ab. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 15 Uhr wurde die Feuerwehr zum Sachsenpark in Seehausen gerufen. Dort hatten sich Blechteile am Eingangsbereich des Einkaufszentrums gelöst. Sie wurden mit Hilfe einer Drehleiter entfernt. Ansonsten sei Leipzig bei dem Sturm glimpflich davon gekommen, so ein Feuerwehr-Sprecher.

nöß