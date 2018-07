Leipzig

Zwei Tage lang hat die Polizei am Leipziger Elsterwehr nach einer möglicherweise ertrunkenen Person gesucht – erfolglos. Jetzt bitten die Beamten um die Hilfe der Öffentlichkeit und erhoffen sich Hinweise zu dem verlassen am Ufer aufgefundenen Paar Sportschuhe und einem Einkaufsbeutel mit leeren Medikamentenpackungen.

Für die Polizei ist die Sache bisher ein Rätsel. Die Suche sei abgebrochen worden und die Polizeidirektion habe auch keinen Hinweis auf eine vermisste Person in dem Zusammenhang, so Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de.

Wem gehören diese Schuhe und Medikamente, die nahe dem Leipziger Elsterwehr gefunden wurden? Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen nach einer möglicherweise ertrunkenen Person gesucht. Quelle: Polizei Leipzig

Am Montag hatte ein anonymer Hinweis den groß angelegten Einsatz ausgelöst. Durch den Tipp eines Spaziergängers erfuhr die Polizei mittlerweile, dass Schuhe und Tablettenpackungen mindestens seit Sonntag in der Nähe des Wagner-Hains lagen. Am 12. Juli sollen sich die Dinge aber noch nicht am Ufer befunden haben: Das habe eine Frau, die dort in der Nähe häufiger übernachte, glaubhaft versichern können.

Laut Polizeisprecher Uwe Voigt wurden am Ufer in der Nähe des Palmengartens am Vormittag eine leere Medikamentendose, zwei Taschen mit Frauenkleidung und ein paar Schuhe gefunden.

Hinweise zum Eigentümer der dunklen Sneaker, des Einkaufsbeutels vom „Hit“-Supermarkt mit Medikamentenpackungen, darunter Schlaftabletten der Marke „Schlafsterne“, nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Ritterstraße 19-21 entgegen. Meldungen sind auch telefonisch möglich unter (0341) 96 63 42 24.

