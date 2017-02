Leipzig. Nach dem Verschwinden einer Frau am Palmengartenwehr in Leipzig geht die Polizei dem Hinweis eines Bürgers nach. Der Aussage zufolge gebe es eine Frau aus Leipzig, auf die die Zeugenbeschreibung passe, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Montag auf Nachfrage von LVZ.de. Der Hinweisgeber habe die Nachbarin zuletzt am Samstag im Haus gesehen. Sie soll eine grüne Jacke und eine grüne Mütze getragen haben – so wie die Unbekannte, die am Samstagabend möglicherweise ins Wasser sprang und ertrank.

Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und die Polizei hatten am Samstag und Sonntag das Elsterbecken bis zur Zeppelinbrücke abgesucht, jedoch nichts gefunden. Auch eine Puppe kam dabei zum Einsatz, um die Strömungsverhältnisse zu messen. Am Sonntagnachmittag war der Großeinsatz ergebnislos beendet worden. „Wir haben alles getan, was möglich war“, erklärte Voigt am Montag. Die Suche werde daher vorerst auch nicht fortgesetzt.

Spaziergänger wollen am Samstag gegen 19 Uhr auf dem Elsterwehr eine Frau gesehen haben, die minutenlang auf das Wasser starrte. Als die Zeugen wieder hinschauten, war die Unbekannte verschwunden. Sie waren sich sicher, dass sie ins Wasser gestürzt oder gesprungen sein musste, hatten es selbst aber nicht gesehen. Um wen es sich handelte, ist bislang unklar. In Leipzig sei bislang auch niemand offiziell als vermisst gemeldet worden, auf den die Beschreibung passe, so Voigt am Montag.

Von nöß