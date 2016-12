Leipzig/Chemnitz. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der 34-jährigen Anja Schöberl. Die Frau aus Lößnitz im Erzgebirge wird seit dem 25. Dezember vermisst. Es könne sein, dass sie sich in Leipzig, speziell im Stadtteil Grünau, aufhalte, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Dies hätte ein Hinweisgeber mitgeteilt. Die 34-Jährige könne sich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es. Auch im Raum Chemnitz und Stollberg wird nach ihr gesucht. Angehörige hatten die Frau am Mittwoch als vermisst gemeldet.

Anja Schöberl ist 1,75 Meter groß, blond und schlank. Quelle: Polizeidirektion Chemnitz

Anja Schöberl ist 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat blaue Augen und glatte, lange, blonde Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit schwarzen Schuhen der Marke „Sketchers“ mit weißer Aufschrift, blau-schwarzen Röhrenjeans mit Schlitzen im Kniebereich, einem schwarzen Parka sowie einer cremefarbenen Handtasche.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

nöß