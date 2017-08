Südvorstadt-Krawalle: Leipziger Polizei sucht sieben Verdächtige

Leipzig. Nach den Krawallen im Leipziger Süden vom 12. Dezember 2015 sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach sieben mutmaßlichen Tätern. Die Ermittler veröffentlichten am Montag Bilder der teilweise vermummten Tatverdächtigen, die an den linksextremen Ausschreitungen vor gut 20 Monaten beteiligt gewesen sein sollen. Rund um die Karl-Liebknecht-Straße war es damals am Rande eines Aufmarsches von 150 Neonazis zu Straßenschlachten gekommen, bei denen 69 Polizisten verletzt wurden und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstand.

Die Ermittler sind sich sicher, dass die sieben Verdächtigen „auf unterschiedliche Art und Weise an den gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt waren“, wie es in einer Mitteilung hieß. Den Personen würden verschiedene Straftaten vorgeworfen – was konkret, teilte die Polizei auch auf Nachfrage nicht mit. Zu den Krawallen wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. „Nicht jedem Einzelnen wird das vorgeworfen. Es kann sich zum Beispiel auch um Körperverletzung oder Sachbeschädigung handeln“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer gegenüber LVZ.de.

Stockende Ermittlungen

Dass die Bilder von Polizeikameras erst jetzt veröffentlicht werden, hänge mit den stockenden Ermittlungen zusammen, erklärte Geyer. „Die Öffentlichkeitsfahndung ist eines unserer letzten Mittel, wenn wir mit internen Maßnahmen nicht mehr weiterkommen.“ Die Bilder zeigen die sieben Personen teilweise flüchtend, beim Ablegen ihrer Vermummung oder auch mit einer Flasche Bier in der Hand. Einer der Verdächtigen ist mit einem Gipsverband an der rechten Hand zu sehen, er hat zudem ein hängendes Augenlid.

Tausende Demonstranten hatten sich am 12. Dezember 2015 einem rechtsextremen Aufmarsch der „Offensive für Deutschland“, der Partei „Die Rechte“ und Thügida von der Kurt-Eisner-Straße/Altenburger Straße zum Albrecht-Dürer-Platz entgegengestellt. Am Nachmittag eskalierte auf Seite der Gegendemonstranten in der Südvorstadt und in Connewitz die Gewalt.

Polizisten wurden mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik angegriffen.Die Randalierer errichteten brennende Barrikaden, zerstörten Scheiben von Banken, Geschäften sowie Straßenbahnhaltestellen und beschädigten 50 Fahrzeuge der Polizei. Schätzungen zufolge entstand etwa eine halbe Million Euro Schaden. Es waren die schwersten Ausschreitungen der vergangenen Jahre in Leipzig. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sprach im Anschluss von „offenem Straßenterror“.

Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

