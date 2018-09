Leipzig

Seit einer Woche gibt es zu ihm keinen Kontakt mehr: Die Polizei in Leipzig sucht nach dem als vermisst gemeldeten Frank Czisch. Der 57-Jährige lebte zuletzt allein und zurückgezogen in der Dimpfelstraße in Schönefeld-Abtnaundorf. „Im Zuge der bisherigen Suchmaßnahmen verdichteten sich Anzeichen, er trage sich mit dem Gedanken, seinem Leben ein Ende zu setzen“, teilte Polizeisprecher Andreas Loepki am Dienstagabend mit.

Frank Czisch und sein Sohn, der ihn als vermisst meldete, telefonierten zuletzt am 11. September. Seitdem ist der Vermisste nicht mehr zu erreichen. Zuletzt sahen sich beide im Mai und pflegten seitdem regelmäßigen Telefonkontakt.

Folgende Personenbeschreibung liegt zu Frank Czisch vor:

– scheinbares Alter: 50 bis 55 Jahre

– etwa 170 bis 175 cm groß

– schlanke Figur

– braune, glatte und kurze Haare

– blaue Augen

Wer Frank Czisch gesehen hat oder Informationen über seinen Aufenthaltsort hat, kann sich beim Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter (0341) 5935-0 melden.

Von nöß