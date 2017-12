Supermarkt-Einbruch mit Gullydeckel in Leipzig-Paunsdorf

Leipzig. Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch, gegen vier Uhr morgens, in den Konsum in der Waldziestraße in Leipzig-Paunsdorf eingebrochen. Nach Angaben der Polizei warfen die beiden mit einem Gullydeckel das Seitenfensters des Geschäfts ein.

Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, stahlen die beiden Täter eine noch unbekannte Menge an Zigaretten. Vermutlich haben sie auch die Kasse des Bäckerstandes aufgebrochen. Die Höhe des entstandenen Schadens durch Einbruch und Diebstahl ist bisher unbekannt. Aktuell werten die Ermittler die Aufnahmen der Überwachungskameras aus.

thiko