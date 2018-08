Leipzig

Ein Unbekannter hat das Synagogen-Denkmal an der Leipziger Gottschedstraße beschmiert. Der fünf Zentimeter hohe und 16 Zentimeter breite Schriftzug sei am Mittwoch um 5.08 Uhr entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter habe dafür einen Edding-Stift benutzt.

Das Denkmal an der Ecke Zentralstraße wurde 2001 errichtet, um an die Reichsprogromnacht am 10. November 1938 zu erinnern. An der Stelle des Denkmals wurde in dieser Nacht die größte Synagoge Leipzigs in Brand gesteckt.

Die Polizei ermittelt wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ und bittet Zeugen, sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

