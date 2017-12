Täter bedrängt 19-Jährige in Leipzig – Frau wurde aus der Straßenbahn verfolgt

Leipzig. Die Tat liegt schon einige Monate zurück, jetzt fahndet die Leipziger Polizei öffentlich nach einem Mann, der eine 19-Jährige verfolgt und sexuell genötigt hat. Die junge Frau begegnete dem Täter am späten Abend des 9. August. An jenem Mittwoch fuhr die Frau gegen 23.40 Uhr mit der Straßenbahnlinie 1 von der Haltestelle Eisenbahnstraße / Hermann-Liebmann-Straße zur Stuttgarter Allee.

Der Unbekannte war laut Polizei an derselben Haltestelle eingestiegen, folgte der Frau dann auf dem Heimweg in Grünau. Wie die Beamten am Dienstag weiter mitteilen, wollte der Mann die 19-Jährige zunächst in ein Gespräch verwickeln. Als sie darauf nicht einging, habe er sie am Arm gepackt, festgehalten und zu sich herangezogen. Der Täter berührte die Frau unsittlich und versuchte mehrmals, sie zu küssen, so die Polizei weiter.

Die 19-Jährige wehrte sich verbal und körperlich gegen die sexuelle Nötigung. Aus eigener Kraft sei es ihr aber nicht gelungen, sich zu befreien. Der Mann habe dann von ihr abgelassen und flüchtete. Das Mädchen erlitt einen Schock.

Wohnort Grünau?

Laut Beschreibung soll der Mann etwa Mitte 20 sein und von schlanker, trainierter Gestalt. Der Gesuchte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, trug einen dunklen Drei-Tage-Bart und kurze, dunkle Haare, die oben länger als an den Seiten waren. Er hat braune Augen, trug ein dunkle T-Shirt mit Kragen und helle Jeans. Der Mann hatte keine offensichtlichen Piercings oder Tätowierungen.

Die Polizei vermutet, dass der Täter in Grünau wohnt. Gegen ihn werde wegen Körperverletzung in Tateinheit mit sexueller Nötigung ermittelt. Diese Straftat könne mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 melden.

Von lyn