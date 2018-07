Ein Jahr nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Leipzig-Holzhausen hat das Amtsgericht der Messestadt einen Hausmeister zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 25 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann fahrlässig den Tod einer 82-jährigen Frau verursacht hat.