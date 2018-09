Leipzig

Für Katrin I. (49) war der 14. Januar eigentlich ganz gut gelaufen, als gegen 3.50 Uhr am Hotel Fürstenhof ein junger Mann in ihr Taxi stieg. RB Leipzig hatte am Abend zuvor 3:1 gegen Schalke 04 gewonnen, es gab somit mehr Fahrten und Trinkgeld als sonst, die Tageseinnahmen lagen bei über 500 Euro. Bis zur Zschampertaue chauffierte sie den Fahrgast. Ein bisschen Small Talk über Fußball und Leipzigs Nachtleben. Doch als sie ihren Mercedes kurz darauf in Lausen-Grünau stoppte, schaute sie in einen Pistolenlauf. Knapp acht Monate später, am Montagmorgen sah Katrin I. den Mann, der sie laut Anklage bedroht und ausgeraubt hatte, beim Prozess am Landgericht Leipzig wieder. Die Staatsanwaltschaft wirft Nelson Z. (26) besonders schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen und gefährliche Körperverletzung vor.

Stromstoß ins Bein

Demnach hatte der Leipziger bereits vier Tage zuvor ein Taxi überfallen. Am 10. Januar ließ er sich kurz vor 5 Uhr von Taxiunternehmer Bernd M. (60) vom Hauptbahnhof bis in die Lindenauer Endersstraße bringen. Hier habe er dem Fahrer mit einem Elektroschocker gedroht, heißt es in der Anklage. Als Bernd M. sich weigerte, soll Nelson Z. dem Mann einen überaus schmerzhaften Stromstoß in den rechten Oberschenkel versetzt haben. Aus Angst gab der Fahrer dem Räuber seine Einnahmen – etwa 400 Euro. Auch Katrin I. überließ dem Unbekannten ihr Geld, als sie mit einer Waffe bedroht wurde. Sie solle „keinen Blödsinn machen“, habe der Täter ihr gedroht.

Crystal machte ihn aggressiv

Nelson Z. gestand zum Prozessauftakt über seinen Verteidiger Ingo Stolzenburg die Taten ein. Er habe das Geld vor allem für Glücksspiel ausgegeben. Täglich zehn bis zwölf Stunden habe er im Casino gezockt. Von Hartz IV war das nicht zu finanzieren. So sei das geraubte Geld aus dem ersten Überfall schnell aufgebraucht gewesen. Hinzu kam massiver Drogenkonsum. Bereits mit 13 Jahren fing sein Mandant mit Kiffen an, so Stolzenburg. Damals habe der Vater von Nelson Z. die Familie verlassen und sei zurück in sein Heimatland Moçambique gegangen. „Das war ein starker Einschnitt“, sagte der Verteidiger. Mittlerweile sei sein Mandant nicht unerheblich vorbestraft, saß zuletzt bis November 2016 hinter Gittern. In der Justizvollzugsanstalt sei Nelson Z. erstmals mit Crystal in Berührung gekommen. Täglich bis zu zwei, drei Gramm der Droge habe er konsumiert. „Dadurch wurden in erheblichem Maß Hemmschwellen herabgesetzt und die Aggressivität gesteigert“, schilderte Stolzenburg. Womöglich ist damit ein dritter angeklagter Vorfall zu erklären: Am 1. August 2017 gegen 0.30 Uhr soll Nelson Z. einen Mann ebenfalls mit Elektroschocker attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft wertet das als gefährliche Körperverletzung.

Die Angst fuhr mit

Bleibende äußere Verletzungen haben die Opfer nicht erlitten, aber spurlos blieben die Schockerlebnisse nicht. Katrin I. ist in Therapie, bei den ersten Schichten nach dem Überfall sei die Angst stets mitgefahren, sagte sie. „Ich war zehn Tage krank geschrieben“, berichtete Bernd M., in den Tagen danach habe er den Überfall immer wieder durchleben müssen, „wie in einem Film“. Er war es auch, der den Räuber später in Lindenau auf der Straße wiedererkannte und die Polizei rief.

Nelson Z. sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn vor der 5. Strafkammer wird an diesem Freitag fortgesetzt.

Von Frank Döring