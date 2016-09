Leipzig. Entwarnung nach Terrorwarnung im Leipziger Hotel „Fürstenhof“. Die Polizei hat den Einsatz nach eigenen Angaben am frühen Nachmittag beendet. Wie es in einer kurzen Mitteilung auf Twitter hieß, sei die Anschlagsdrohung offenbar ein „böser Scherz von Jugendlichen aus Österreich via Mobiltelefon“ gewesen. Weitere Angaben wurden vorerst nicht gemacht, eine ausführliche Mitteilung der Beamten soll im Laufe des Nachmittags folgen.

In Kürze weitere Infos zu den Hintergründen #Fürstenhof #Leipzig. Wohl böser Scherz von Jugendlichen aus Österreich via Mobiltelefon. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

Im Fünf-Sterne-Hotel am nördlichen Innenstadtring war in der Nacht zum Dienstag gegen 2.50 Uhr ein Anruf eingegangen, in dem mit einem Terroranschlag gedroht wurde. „Der Anrufer hat eine kurze Terrorwarnung ausgesprochen und danach sofort wieder aufgelegt", sagte Behördensprecher Uwe Voigt am Dienstagvormittag gegenüber LVZ.de. Genaue Angaben zur Art der Warnung ließ Voigt offen. Medienberichte, wonach der Anrufer in gebrochenem Deutsch gesprochen habe, verneinte der Behördensprecher.

Im Leipziger Hotel „Fürstenhof“ hat ein unbekannter Anrufer in der Nacht zum Dienstag mit einem Terroranschlag gedroht. Die Polizei sichert das Gebäude, kontrolliert schwer bewaffnet Zufahrtsstraßen. Zur Bildergalerie

Nach der Drohung verständigten die Mitarbeiter des Hotels sofort die Beamten, die das Gebäude und die Tiefgarage in der Nacht akribisch durchsuchten und Zeugen befragten. Bei der Suche kamen auch Spürhunde und Bombenspezialisten zum Einsatz. Dabei sei allerdings kein Sprengsatz oder eine Attrappe gefunden worden, so Voigt weiter.

Am Vormittag weiteten die Beamten die Suchmaßnahmen aus, fahndeten unter anderem auch in der benachbarten evangelisch-reformierten Kirche, auf umliegenden Hausdächern und auf einer Baustelle. Über der nördlichen Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Zudem wurden schwer bewaffnete Spezialkräfte an allen Ein- und Ausgängen des Hotels sowie an den Zufahrtsstraßen postiert. „Wir nehmen die Drohung sehr ernst, kontrollieren jeden der rein und raus will", so Voigt weiter. Passanten mussten ihre Einkaufstüten und Taschen öffnen, Fahrradfahrer wurden angehalten. Insgesamt waren mehr als 100 Beamte im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte von Landeskriminalamt und Bundespolizei.

Von einer Evakuierung des „Fürstenhof“ wurde abgesehen. „Die meisten Bewohner haben das Hotel ohnehin am Morgen verlassen, um ihrer Arbeit nachzugehen“, erklärte Uwe Voigt. Bombensuche und Gebäudesicherung fanden am Dienstag auch unter den Augen von Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz statt. Das Dresdner Innenministerium von Markus Ulbig (CDU) wurde ebenfalls laufend über den Einsatz informiert, hieß es.

Das Hotel „Fürstenhof“ ist das älteste Luxushotel in der Messestadt. Das Gebäude wurde im 18. Jahrhundert von einem Leipziger Bankier errichtet, seit Ende des 19. Jahrhunderts wird es als noble Gästeherberge genutzt. Das Fünf-Sterne-Hotel verfügt über 100 Zimmer, Restaurant, Bar und Wellness-Bereich.

Matthias Puppe