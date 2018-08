Leipzig

Der Fall ist nicht nur sehr tragisch, sondern auch ungewöhnlich: Vor anderthalb Jahren finden Arbeiter auf einer Baustelle in Leipzig-Reudnitz eine Leiche – die junge Frau ist nackt. Es ist der 2. Januar 2016; die Temperaturen befinden sich einige Grad unter dem Gefrierpunkt.

Rechtsmediziner stellen bereits wenig später fest: Die 27-Jährige ist erfroren. Wegen der mysteriösen Umstände laufen die Ermittlungen aber weiter. Schließlich wird ein Mann aus Leipzig angeklagt. Doch inzwischen ist klar: Der Tod der jungen Apothekenhelferin aus Gräfenhainichen, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, wird ungesühnt bleiben.

Denn Marco K. (34), der ihr eine hoch dosierte Ecstasy-Pille verabreicht hat, ist jetzt vom Landgericht Leipzig zu fünf Monaten Haft – auf Bewährung – verurteilt worden. „Nur“ wegen Drogenabgabe. „Ausblenden kann man die Todesfolge aber nicht“, meint Staatsanwalt Klaus-Dieter Müller in seinem Plädoyer.

Das bringt Verteidiger Stephan Flemming auf die Palme: „Der Tod der jungen Frau macht betroffen. Wir verhandeln hier aber nicht über die juristische Schuld, auch nicht über die moralische Schuld, sondern darüber, dass mein Mandant der Frau eine hoch dosierte Tablette überlassen hat.“

Gericht lässt Anklage nicht zu

Rückblick: Der Staatsanwalt klagte Marco K., der ein massives Drogenproblem hatte, wegen Körperverletzung sowie Drogenabgabe mit Todesfolge an. Die 1. Strafkammer des Landgerichts ließ diese Anklage jedoch nicht zu. Die Betäubungsmittelabgabe könne dem Beschuldigten angelastet werden, jedoch nicht der Tod. Marco K. und die Apothekenhelferin hatten sich über soziale Medien kennengelernt und für den 30. Dezember 2016 zum Sex in einem Keller in der Leipziger Mühlstraße verabredet. Dort gab er ihr zunächst Ecstasy.

Zum Sex kam es nicht, weil sie dauerhaft zu beten begonnen habe, hieß es. Nachdem die Frau durch das Haus geisterte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Sie kam in eine Klinik, kurz darauf in die Psychiatrie – und schon am 31. Dezember auf eigenen Wunsch wieder aus der Klinik heraus. Danach ging sie auf die Baustelle, zog sich aus.

Marco K. erhält Bewährung

Nach Auffassung der 1. Strafkammer des Landgerichts gab es zum Zeitpunkt der Entlassung keine Hinweise darauf, dass sie noch unter erheblichem Drogeneinfluss stand. Auch eine weitere Einnahme könne nicht ausgeschlossen werden. Das Oberlandesgericht Dresden bestätigte diese Entscheidung.

Der aktuelle Berufungsprozess gegen den arbeitslosen Metallbearbeiter Marco K., der an einer schweren Lungenkrankheit leidet, dreht sich um die Frage, ob die verhängten fünf Monate Gefängnis Bestand haben. Das Landgericht billigt Bewährung zu. Er sei clean, gestehe und habe Kontakt zur Suchtberatung.

Von Sabine Kreuz