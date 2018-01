Leipzig. In Taucha ist am Montagabend ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 47-Jährige war gegen 18 Uhr auf dem Pönitzer Weg in Richtung Pönitz unterwegs. „In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Autofahrer vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum“, erklärte Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

