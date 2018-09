Leipzig

Die Leipziger Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungsbrand in Sellerhausen-Stünz ausrücken. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses hatte eine Mieter einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen, so die Polizei.

Dadurch sei gegen 1 Uhr zunächst die Dunstabzugshaube in Brand geraten. Die Flammen griffen dann schnell auf die Kücheneinrichtung über. Der Mieter und fünf weitere Hausbewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Niemand sei verletzt worden, heißt es aus dem Lagezentrum.

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und hatte gegen 3.50 Uhr den Brand im Griff. Die Mieter durften noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Von lyn