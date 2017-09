Topf auf dem Herd vergessen – Mann tritt Tür ein und löscht Brand

Leipzig. Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Stötteritz ausrücken. Dort war eine 58-Jährige zur Arbeit gegangen und hatte einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Rettungsleitstelle um sieben Uhr über Qualm informiert, der aus einer Wohnung drang. Doch als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte der Hauseigentümer, der ebenfalls in dem Gebäude in der Papiermühlenstraße wohnt, schon eingegriffen. Nachdem er mehrmals vergeblich an der Wohnungstür geklingelt hatte, trat er die Tür ein und löschte den Brand.

Die Kameraden der Feuerwehr führten mittels Wärmebildkamera eine Nachuntersuchung durch, konnten aber keine weiteren Brandnester mehr feststellen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unklar.

luc