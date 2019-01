Leipzig

Es ist keine Überraschung mehr, aber nun bestätigt: Torsten Schultze wird neuer Polizeipräsident in Leipzig. Wie die LVZ bereits in der vergangenen Woche berichtete, tritt der 54-Jährige am 1. Februar die Nachfolge von Bernd Merbitz an. Das hat das Kabinett am Dienstag in Dresden beschlossen. „Mit Torsten Schultze weiß ich einen erfahrenen Mann an der Spitze einer der bedeutendsten Polizeidienststellen des Landes. Er kann auch auf eine mehrjährige Tätigkeit in Leipzig zurückgreifen“, betonte Innenminister Roland Wöller ( CDU).

Merbitz wechselt in die Politik

Der 62-jährige Merbitz wird zum Monatsende in den Ruhestand verabschiedet und widmet sich künftig seiner politischen Karriere. Merbitz bewirbt sich in Nordsachsen für die CDU um ein Landtagsmandat. „Ich danke Bernd Merbitz für seinen herausragenden Einsatz sowie seine erfolgreiche Arbeit und wünsche dem neuen Leiter bereits jetzt viel Geschick und Erfolg beim Meistern der anstehenden Herausforderungen“, so der Innenminister.

Schultze mit jeder Menge Führungserfahrung

Der in Klötze ( Altmark) aufgewachsene Schultze ist derzeit noch Leiter der Polizeidirektion in Görlitz. Zuvor übte er bereits verschiedene Führungspositionen bei der sächsischen Polizei aus. Von 2009 bis 2011 und von 2014 bis 2015 war er Chef des Führungsstabes bei der Polizeidirektion Leipzig und somit auch schon Stellvertreter von Merbitz. Zudem arbeitete er als Referatsleiter im Innenministerium.

Seidlitz galt als zweiter Kandidat

Neben Schultze war zuvor immer wieder Reiner Seidlitz (60) als möglicher Nachfolger von Merbitz genannt worden. Wöller hatte den bisherigen Inspekteur der sächsischen Polizei allerdings in der vergangenen Woche von seiner Funktion entbunden. Offiziell bekommt der gebürtige Vogtländer nun „eine neue Verwendung“, wie das Innenministerium mitteilte. Das Verhältnis zwischen dem Minister und Seidlitz gilt als belastet.

Merbitz hinterlässt Baustellen

Torsten Schultze wird künftig Chef von 3000 Mitarbeitern und muss einige Dauerbaustellen von Merbitz übernehmen. An erster Stelle stehen die Kriminalitätsschwerpunkte rund um den Hauptbahnhof, am Schwanenteich und in der Eisenbahnstraße. Zuletzt war nach der Räumung des alternativen Wohnprojektes „Black Triangle“ der Konflikt zwischen Polizei und linker Szene wieder aufgeflammt.

Von Matthias Roth