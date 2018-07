Leipzig

Der unbekannte Tote, der am Mittwoch in einem Abrisshaus in der Bülowstraße im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf gefunden wurde, ist identifiziert. Laut Polizei handelt es sich um einen 38 Jahre alten gebürtigen Thüringer. Der Mann, der sich zuletzt in Leipzig aufhielt, hatte keinen festen Wohnsitz. „Er konnte anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert werden“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer.

Polizei: Keine Gewalteinwirkung

Die Todesursache ist noch nicht abschließend geklärt. „Aber eine äußere Gewalteinwirkung gab es nicht“, so die Behördensprecherin weiter. „Die Umstände am Fundort der Leiche lassen darauf schließen, dass Betäubungsmittel im Spiel waren.“ So war auch ein Drogenbesteck entdeckt worden.

Die Obduktion sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. Wann ein toxikologisches Gutachten vorliegt, ist bislang noch unklar. Das kann mehrere Wochen dauern.

Mann als Drogenkonsument bekannt

Der 38-Jährige war der Polizei als Drogenkonsument und durch Beschaffungskriminalität bekannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er bereits einige Tage tot in dem Abrisshaus lag.

In der Leipziger Region sind immer wieder Drogentote zu beklagen. Ihre Zahl schwankt. Im Jahr 2017 gab es nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig in ihrem Zuständigkeitsbereich fünf Rauschgifttote. 2016 waren zwölf Menschen infolge von Betäubungsmittelkonsum gestorben – elf in Leipzig und eine Person in Nordsachsen. Und im Jahr 2015 kamen neun Menschen nach Drogenkonsum ums Leben. Todesursache ist laut Polizeiangaben in den meisten Fällen eine Heroin-Intoxikation.

Von Sabine Kreuz