Totes Baby in Mülltonne: 28-jährige Mutter in Leipzig festgenommen

Leipzig. Das am Donnerstag im Leipziger Waldstraßenviertel tot aufgefundene Baby ist umgebracht worden. Die 28 Jahre alte Mutter ist unter Mordverdacht verhaftet worden. Gegen sie sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Frau befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Kriminaltechniker sichern Spuren im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Jacobstraße in Leipzig. Hier wurde am Morgen die Leiche eines Babys gefunden. Zur Bildergalerie

Baby starb durch Fremdeinwirkung

Nach der Obduktion des Leichnams steht fest: Das Kind ist in dieser Woche lebend auf die Welt gekommen und kam anschließend durch Fremdeinwirkung zu Tode. Weitere Details teilten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die Ermittlungen zu den Tatumständen sowie zu den Hintergründen dauerten noch an, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Am Freitag war erneut die Spurensicherung in der Jacobstraße vor Ort. Quelle: Kempner

Ein Anwohner hatte das leblose Baby am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in einem Müllcontainer im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Jacobstraße gefunden. Die Spur führte die Polizei in eine der Dachgeschosswohnungen. Die Wohnung wurde später versiegelt. Am Freitag war erneut die Spurensicherung vor Ort.

Von mro