Tragischer Badeunfall: Drei Männer aus Kulkwitzer See gerettet

Leipzig. Drei Männer mussten nach einem Badeunfall am Kulkwitzer See nahe Leipzig am Sonntagnachmittag gerettet werden. Wie Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber LVZ.de erklärte, waren insgesamt sechs Personen gegen 15.30 Uhr in Höhe des Stegs im Strandbad Markranstädt schwimmen, als drei Personen in Schwierigkeiten gerieten. Badegäste gehörten zu den Ersthelfern, berichten mehrere Zeugen.

Drei Menschen sind am Sonntagnachmittag aus dem Kulkwitzer See in Höhe des Strandbades Markranstädt gerettet worden. Der Zustand eines der Badegäste ist kritisch. (Bilder: Dirk Knofe) Zur Bildergalerie

Zwei Männer seien ins Wasser gesprungen und hätten zunächst zwei Personen in Sicherheit gebracht. Die Geretteten sollen trotz Sprachschwierigkeiten deutlich gemacht haben, dass noch ein dritter Mann unter Wasser liegen müsse. Ein 26-Jähriger habe dann mit einer Taucherbrille den Grund am Steg abgesucht und den dritten an die Wasseroberfläche gebracht. „Er muss etwa 20 Minuten unter Wasser gelegen haben“, so eine Zeugin gegenüber der LVZ.

Notarzt und Sanitäter versuchten den Mann zu reanimieren. „Die Versuche dauerten von 15.35 Uhr bis mindestens 16.50 Uhr an“, so Braunsdorf. Der Mann sei dann auf die Intensivstation einer Leipziger Klinik gebracht worden. Zu seinem Zustand gibt es bislang keine Angaben.

joka