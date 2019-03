Leipzig

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen Transporters, der am Sonntagnachmittag auf dem Triftweg im Leipziger Süden erst einen Unfall verursacht und dann Fahrerflucht ergriffen haben soll.

Den Beamten zufolge war ein 61-Jähriger in seinem Pkw gegen 15.45 Uhr gerade in Richtung Zwickauer Straße im Stadtteil Marienbrunn unterwegs, als der Transporter links aus dem Rotkäppchenweg hervor geschossen kam und dem Pkw-Fahrer die Vorfahrt nahm. Hierbei touchierte er die Fahrertür des Autos und bog anschließend links zur Zwickauer Straße ab, ohne sich noch einmal umzusehen.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, Hinweise zum Fahrer oder Unfallgeschehen an die Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauerstraße 13 in 04328 Leipzig zu übermitteln oder sich telefonisch unter der (0341) 25 52 85 1 zu melden.

Von LCL