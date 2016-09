Leipzig. Knapp 200 Mitglieder der Straßengang „United Tribuns“ haben sich am Samstagnachmittag an einem Trauermarsch für ihren erschossenen Mitstreiter Veysel A beteiligt. Begleitet wurde die Veranstaltung von einem Großaufgebot der Polizei, Straßen wurden gesperrt, der öffentliche Nahverkehr unterbrochen. Laut Polizeisprecher Alexander Bertram verlief der Trauermarsch friedlich, besondere Vorkommnisse habe es bisher nicht gegeben.

Die Route des Trauermarsches führte von der Ossietzkystraße bis zum Otto-Runki-Platz an der Eisenbahnstraße. Weil die Behörden Kutten und andere Symbole der Gang untersagt hatten, trugen die Teilnehmer weiße und schwarze T-Shirts.

Am geplanten Endpunkt der Gedenkveranstaltung war Veysel A. am 25. Juni von mehreren Schüssen mutmaßlich aus der Waffe eines Mitglieds der rivalisierenden „Hells Angels“ niedergestreckt worden. Die „United Tribuns“ legten am Tatort deshalb einen Kranz nieder und hielten eine Schweigeminute ab.

Ausgangspunkt für die Schüsse am 25. Juni war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden "Hells Angels" und "United Tribuns". Die Polizei verhaftete noch am Tatort ein Mitglied der „Hells Angels“ als dringend tatverdächtig, mehrere Schüsse auf Veysel A. abgegeben zu haben. Der 33-Jährige ist seither in Gewahrsam. Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen löste sich der Leipziger Ableger der „Hells Angels“ auf.

Die „United Tribuns“ sind eine Straßengang, die ursprünglich aus Baden-Württemberg stammt und die Schätzungen zufolge 1600 Mitglieder hat.

