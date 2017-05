Leipzig. Unangekündigt hat am Montagmittag ein Unbekannter an der Tür einer 81-Jährigen in Großzschocher geklingelt. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann vor, GEZ-Mitarbeiter zu sein und das Fernsehprogramm prüfen zu müssen. Als die Frau den Betrüger in die Wohnung ließ, behauptete dieser, dass der Dame außerdem zu hohe GEZ-Gebühren von ihrem Konto abgebucht worden wären.

Die 81-Jährige holte daraufhin eine Geldkassette mit den entsprechenden Kontoauszügen. Der Unbekannte prüfte diese und legte sie wieder zurück. Danach behauptete er, dass er noch zu einer anderen Dame müsse und verschwand. Als die 81-Jährige die Geldkassette daraufhin noch einmal kontrollierte, fehlte ein Umschlag mit einem mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Nach Angaben der Bestohlenen war der Mann zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug ein kurzärmeliges, schwarzes Poloshirt mit einem weißen Schriftzug und eine dunkle Hose. Er hatte dunkles Haar, ein gepflegtes Äußeres und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Trickdiebstahls.

nqq