Leipzig. Am Donnerstag haben Trickbetrüger in Leipzig in gleich drei Fällen versucht, an das Bargeld von Senioren zu kommen. Mit verschiedenen Tricks gelang es ihnen, sich Zugang zu den Wohnungen der Betroffenen zu verschaffen. Nur in einem Fall erbeuteten die Betrüger eine kleinere Summe. Die Polizei warnt vor den Betrügern.

Der erste Fall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in Leipzig-Mockau. Ein etwa 50- bis 55-Jähriger gab sich als Bekannter einer 89-Jährigen aus und wurde von ihr in die Wohnung gelassen. Dort fragte er die Frau, wo sie ihr Geld aufbewahre. Er gab an, sein eigenes dazulegen zu wollen, um nicht so viel Bares mit sich rumzutragen. Als die Frau sagte, dass sie kein Geld zu Hause habe, verabschiedete sich der Mann schnell wieder.

Im zweiten Fall gab sich der Betrüger gegen 12 Uhr einer 80-Jährigen in Böhlitz-Ehrenberg als Verwandter aus. Die Frau bat den Mann in ihre Wohnung. Dort traf er tatsächliche Verwandte der Frau an und verließ die Wohnung unter einem Vorwand wieder.

Wenig später klingelte es an der Wohnungstür eines 71-Jährigen im Gerichtsweg. Ein Mann, der sich als Angestellter der Sparkasse vorstellte, gab an, über Betrugsmaschen informieren zu wollen. Auch hier fragte der Betrüger nach Bargeld. Nach dem vermeintlichen Beratungsgespräch gab er vor, Papiere aus seinem Auto holen zu wollen. Als er nicht wiederkam, bemerkte der 71-Jährige, dass Geld aus seinem Portmonee fehlt. In allen drei Fällen laufen Ermittlungen der Polizei.

koku