Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz ist eine 78-jährige Frau am Mittwoch von zwei Trickbetrügerinnen bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei kehrte die Frau kurz vor vier Uhr in ihre Wohnung in der Permoser Straße zurück. Bereits vor dem Haus wurde sie von einer Unbekannten angesprochen.

Als die 78-Jährige in ihrer Wohnung ankam, stellte sie fest, dass ihr die Frau, die sie vor dem Haus angesprochen hatte, und eine weitere Unbekannte in die Wohnung gefolgt waren. Die beiden behaupteten, eine Nachricht für Nachbarn hinterlassen zu wollen und zeigten der Hausbewohnerin eine Decke. Dadurch wurde der Frau kurzzeitig die Sicht in die anderen Räume ihrer Wohnung versperrt.

Schließlich konnte sich die 78-Jährige durchsetzen und die beiden Unbekannten zum Verlassen der Wohnung bewegen. Als sie wieder allein war, bemerkte Hausbewohnerin das Fehlen von Goldschmuck im Wert von ungefähr 1000 Euro.

Gegenüber der Polizei beschrieb die Geschädigte die erste Unbekannte als 1,70 Meter große, ungefähr 40 Jahre alte Frau von kräftiger Gestalt. Sie habe glatte schwarze Haare und akzentfrei Deutsch gesprochen. Während der Tat soll sie ein weißes Strickoberteil und weiße Handschuhe getragen haben. Ihre Begleiterin wird als schlanke Frau beschrieben, die zwischen 1,60 Meter und 1,65 groß ist. Das Alter schätzt die 78-Jährige auf 30 bis 35 Jahre. Ihre Haare wären schwarz und lockig. Zum Zeitpunkt der Tat sei sie schwarz gekleidet gewesen und habe ebenfalls weiße Handschuhe getragen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Frauen in der Permoser Straße gesehen haben oder selbst Opfer der beiden Trickbetrügerinnen geworden sind. Hinweise nehmen die Ermittler in der Richard-Lehmann-Straße 19, 04275 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 30 30 10 0 entgegen.

thiko