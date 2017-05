Leipzig. Zwei Trickdiebe haben in der Nacht zu Dienstag die Hilfsbereitschaft des Verkäufers eines Imbisswagens auf dem Karl-Heine-Platz in Lindenau ausgenutzt. Sie baten um ein Taschentuch, bestellten drei Biere und stahlen dann die Kasse des Snack-Verkäufers.

Um 23.45 Uhr kamen die beiden Männer zu dem Wagen an der Karl-Heine-Straße und baten um ein Taschentuch, bestellten dann doch drei Biere. Wie die Polizei erklärte, ging der Verkäufer in den hinteren Teil, um den Wünschen nachzukommen. Diesen Moment nutzten die mutmaßlichen Trickdiebe und entwendeten die Kasse, in der sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag befand.

Die Männer flohen in Richtung Karl-Walter-Straße. Der Verkäufer rief um Hilfe. Eine 31-jährige Radfahrerin kam vorbei und lieh dem Mann ihr Fahrrad. Er verfolgte die Flüchtigen, verlor diese jedoch aus den Augen.

Die Täter werden auf ein Alter von 20 bis 25 Jahren geschätzt. Der eine Mann sei etwa 1,80 Meter groß und schlank. Seine Haare seien dunkelblond. Er habe dunkle Kleidung getragen. Der andere Mann sei mit einer Größe zwischen 1,70 und 1,75 Meter etwas kleiner gewesen. Er habe eine Mütze getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder unter (0341) 94 600 zu melden.

the