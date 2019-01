Leipzig

Für zwei Leipziger endete der Samstagabend mit einem Schock: Beide wurden in einem kleinen Park in Neustadt-Neuschönefeld von Unbekannten ausgeraubt. Die beiden 31-Jährigen waren nach Polizeiangaben gegen 22.45 Uhr von der Bergstraße aus in Richtung Dresdner Straße unterwegs und durchquerten dabei die Bernhardiplatz benannte Grünfläche.

Dort trafen sie auf drei Personen, die die beiden ansprachen und schließlich mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedrohten. Das Trio forderte Bargeld, die beiden Leipziger kamen dieser Forderung nach und händigten einen höheren zweistelligen Betrag aus. Die Täter liefen schließlich in Richtung Bergstraße.

Der Haupttäter wird als etwa 1,70 Meter groß und etwa 19 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Augen sowie schwarze, glatte Haare, die an den Seiten rasiert und an der Vorderseite zu einem Pony ausgewachsen waren. Seine Kleidung bestand aus einem schwarzen Kapuzenpullover und einer gleichfarbigen Jogginghose mit weißen Streifen sowie schwarzen Handschuhen. Ein weiterer Täter trug einen grauen Hoody und eine gleichfarbige Jogginghose.

Wer Hinweise zum Geschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Leipziger Kripo unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

von CN