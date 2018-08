Auerbach/Chemnitz

Nach dem jüngsten Erpressungsfall geht der Schulbetrieb am Goethe-Gymnasium in Auerbach (Vogtlandkreis) weiter. „Es läuft relativ normal“, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung Chemnitz am Montag auf Anfrage. Im Umfeld der Schule sind allerdings Polizisten präsent, um das Sicherheitsgefühl für Lehrer, Schüler und Eltern zu heben, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau sagte. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung gebe es aber nicht.

Mysteriöse Warenbestellungen

Am Sonntag waren der Behörde über eine Internetseite Hinweise „zu unbefugten Warenbestellungen“ bekannt geworden. Diese wurden für den Fall angekündigt, dass nicht innerhalb von einer Frist eine bestimmte Geldsumme gezahlt wird.

In der Vergangenheit hatte es bereits ähnliche Fälle gegeben. So waren über mehrere Monate hinweg Lehrer belästigt, über das Internet Waren an deren Privatadressen geschickt und dazu aufgerufen worden, anonyme Bestellungen zu versenden.

Morddrohungen gegen Lehrer

Im Mai hatte es Morddrohungen gegen Lehrer gegeben und die Schule war geschlossen worden. Zwei festgenommene Verdächtige kamen wieder auf freien Fuß.

