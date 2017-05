Leipzig. Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag einen Jungen angefahren. Um 15.35 Uhr fuhr die 58-Jährige die Kommandant-Prendel-Allee in Richtung Prager Straße im Stadtteil Stötteritz entlang. An einem Straßenübergang nahm sie aus dem Augenwinkel einen von rechts kommenden Jungen wahr und führte eine Gefahrenbremsung durch. Der Junge landete trotzdem auf der Motorhabe und rutschte ab. Die Autofahrerin sowie ein herbeieilendes Ehepaar leisteten Erste Hilfe.

Wie die Polizei mitteilte, trug der Junge bei dem Vorfall einen Helm und war danach ansprechbar. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden auch die Motorhaube und Stoßstange des Autos beschädigt. Die Verkehrspolizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang.

