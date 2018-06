Leipzig

In Leipzig-Gohlis ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr einer 28-jährigen Frau von einem Hund ins Knie gebissen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 15-Jährige ging mit dem Hund an der Leine spazieren. Als die 28-Jährige vorbeilief biss der Hund überraschend zu. Die blutende Wunde musste ambulant behandelt werden.

thiko