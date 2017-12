Trotz vorgehaltener Waffe: Verkäuferin ruft Polizei

Leipzig. Mit einer vorgehaltenen Softair-Pistole hat ein stark alkoholisierter Mann am Dienstagmittag eine Verkäuferin in Leipzig Lindenau bedroht. Der 36-Jährige hatte gemeinsam mit einem Komplizen gegen 13 Uhr versucht Waren aus der Außenauslage eines Geschäfts in der Merseburger Straße zu stehlen. Dem kam die Verkäuferin zuvor. Nach Polizeiangaben kam es kurz darauf zu einem Streit zwischen den Männern. Dabei fielen offenbar entwendete Gegenstände auf den Boden.

Daraufhin verschwanden die mutmaßlichen Täter in Richtung eines Textilgeschäfts. Der 36-Jährige betrat den Laden. Im hinteren Bereich zog er einen pistolenähnlichen Gegenstand aus der Tasche. Mit diesem bedrohte er am Eingang eine 25-jährige Angestellte. Etwa zwei Minuten stand der stark alkoholisierte Mann mit gezückter Waffe vor der Frau. Diese rief währenddessen die Polizei. Daraufhin ging der Mann in den hinteren Teil des Ladens, kam wieder zurück, drohte erneut, und verharrte weiter.

Als die Polizei eintraf, nahmen sie den 36-Jährigen vorläufig fest. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Pistole um eine Softair-Waffe. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille bei dem Mann. Seinen Rausch schlief er im zentralen Polizeigewahrsam aus. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Diebstahl, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

joka