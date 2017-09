Über den Fuß gefahren? Kunden gehen auf Staplerfahrer los

Leipzig. Zwei Männer haben sich am Montagvormittag ein Handgemenge mit einem Gabelstaplerfahrer geliefert. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Kunden im Alter von 31 und 43 Jahren gegen 10.15 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Volbedingstraße in Schönefeld-Abtnaundorf. Der Gabelstapler soll vor Ort dem älteren Mann über den Fuß gefahren sein. Daraufhin zogen die zwei den 39 Jahre alten Fahrer von seinem Sitz und gingen auf ihn los. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Beamten konnten keine Verletzungen am Fuß des 43-Jährigen feststellen. Gegen die zwei Kunden und auch den Staplerfahrer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

joka