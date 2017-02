Leipzig. Gegen 17.45 Uhr wollte die 60-Jährige an der Haltestelle „Hohe Straße“ aussteigen. Ihr Unglück begann, weil vor einer Tür ein Kinderwagen stand und den Ausgang versperrte. Sie eilte zu einem anderen Ausgang. Doch auch hier war ihr der Erfolg nicht vergönnt: Ein Hund lag vor der Tür. Die Dame bat die Besitzerin, den Hund beiseite zu nehmen. Statt dem Wunsch nachzukommen, forderte diese die Frau jedoch auf, über den Hund zu steigen. Als sie ebendies tat, wurde die Besitzerin des Hundes ausfällig und behauptete, die Frau habe den Hund getreten. Wie die Polizei mitteilte, schlug die Hundebesitzerin der Frau dermaßen ins Gesicht, dass diese ein blaues Auge davon trug.

Pech für die Hundebesitzerin: Sie schaffte es zwar, zu fliehen – hatte in der Eile jedoch ihr Mobiltelefon in der Bahn vergessen. Dieses liegt nun der Polizei vor. Die Gesuchte wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Sie sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, habe helle Haare und Piercings im Gesicht. In der Tram hatte sie eine Bierflasche bei sich. Der Hund ist nach Angaben der Polizei braun, hat wuscheliges Fell und ist etwa 30 cm hoch.

