Leipzig

Ein 15-Jähriger ist am späten Sonntagnachmittag von drei Unbekannten an der Jahnallee nahe des Palmengartens überfallen worden. Gegen 17 Uhr sprachen die Männer laut Polizei den Teenager an und forderten ihn auf, ihnen seine Jacke im Wert von 150 Euro zu geben. Der 15-Jährige weigerte sich jedoch. Daraufhin entrissen ihm die Täter das Kleidungsstück.

Der Junge war damit alles andere als einverstanden und verlangte die Rückgabe seiner Jacke. Die Täter drohten dem 15-Jährigen jedoch Gewalt an und ergriffen die Flucht.

Von RND/LVZ