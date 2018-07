Leipzig

Nach einem Besuch einer Shishabar in der Eisenbahnstraße ist ein 31-Jähriger in der Nacht zum Dienstag überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, verließ der Mann die Bar gegen 23.20 Uhr und wollte zu seinem Fahrzeug laufen. In der Elisabethstraße hört er plötzlich Schritte und wurde aufgefordert, stehen zu bleiben. Dann spürte der Mann einen fest Griff im Nacken und wurde zu Boden gedrückt.

Zwei Personen unterhielten sich laut dem Opfer in einer fremden Sprache. Einer der Täter zog an der Tasche bis der Träger riss. Die Männer flohen auf der Elisabethstraße in Richtung Dornbergstraße. Der Geschädigte konnte über die Täter nur sagen, dass sie etwa 1,85 Meter groß und schlank sind. Ob die Männer dem 31-Jährigen schon folgten oder ihm zufällig begegneten, muss nun ermittelt werden.

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

dei